Le fabricant d’avions sud-coréen KAI aurait fait l'objet de deux cyberattaques cette année

Photo : YONHAP News

Korea Aerospace Industries (KAI) aurait été victime de deux tentatives de piratage cette année. Le seul fabricant d'avions du pays a ainsi demandé à la police d’ouvrir une enquête.D’après plusieurs sources du gouvernement, des circonstances laissent supposer que de nombreux documents ont fui suite à ces cyberattaques.Selon certains responsables militaires, il s’agirait notamment de technologies liées à l’avion de combat développé par KAI, le KF-21, les drones de génération du futur, l’avion léger d’attaque FA-50, la guerre électronique, les radars et les hélicoptères.De l’avis des observateurs, ces fuites sont d’autant plus inquiétantes qu’elles pourraient aboutir à des problèmes diplomatiques, étant donné que KAI mène actuellement de nombreuses coopérations techniques avec de grandes entreprises américaines et européennes.