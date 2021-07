La consommation d’électricité atteindra son plus haut niveau historique cet été

Photo : YONHAP News

En raison de la canicule et de l’augmentation de la production industrielle, la consommation d’électricité devrait battre un record cet été.D’après les prévisions avancées, aujourd’hui, par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, la demande d’électricité devrait atteindre un pic vers la deuxième semaine d’août avec 94,4 GW. Or, comme la capacité d’approvisionnement ne devrait s’élever qu’à 99,2 GW pendant cette période, les réserves d’électricité pourraient baisser à 4,8 GW. Idem pour la quatrième semaine de juillet où celles-ci pourraient chuter à 4,0 GW.Une alerte de pénurie d’électricité pourrait alors être déclenchée pour la première fois depuis 2013, vu qu'elle est proclamée lorsque les réserves d’électricité tombent en dessous de 5,5 GW.Le ministère s'est procuré une capacité supplémentaire de 8,8 GW pour faire face à cette éventualité. Il envisage également de mettre en place, entre le 5 juillet et le 17 septembre, une cellule d’urgence conjointement avec les compagnies d’électricité pour assurer une fourniture stable pendant la période estivale.