COVID-19 : les nouveaux cas dépassent les 700 pour le 2e jour consécutif

Ces dernières 24 heures, le nombre de patients supplémentaires contaminés au COVID-19 a franchi le seuil des 700 pour la deuxième journée de suite en atteignant 762 : 712 infections locales et 50 importées. 85 % d’entre eux ont été recensés dans la région métropolitaine, soit le taux le plus élevé depuis le début de la troisième vague déclenchée en novembre. Par ailleurs, neuf individus additionnels ont été testés positifs au variant Delta.Dans ce contexte, l’application du nouveau barème de distanciation sociale a été retardée d’une semaine dans la région de Séoul. Ainsi, les rassemblements privés de plus de 4 personnes ainsi que l’ouverture des cafés, des restaurants, des bars et des supermarchés après 22h seront toujours interdits pendant cette période. Dans le reste du pays, le niveau 1 de distanciation sociale est désormais appliqué. Ainsi, jusqu’à huit individus peuvent se réunir à des fins privées, et les heures d’ouverture des établissements ne sont plus soumis à restriction.Cependant, les « bénéfices pour les vaccinés » seront appliqués de manière égale dans tout le pays. Ainsi, les primo-vaccinés et ceux qui ont reçu toutes les doses nécessaires sont exemptés du port de masque en plein air. Et leur nombre ne compte pas dans la restriction du nombre des participants aux rassemblements privés.Côté vaccination, quelque 15 330 000 personnes se sont fait inoculer la première dose jusqu’à présent, soit 29,9 % de la population. Et 504 d’entre eux, soit 9,8 % des habitants sud-coréens, ont achevé leur vaccination.