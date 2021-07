COVID-19 : les individus vaccinés à l’étranger peuvent recevoir un titre d’exemption du confinement

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens et étrangers vaccinés à l’étranger peuvent se faire délivrer, à partir d’aujourd’hui, un titre d’exemption du confinement de 14 jours imposé à leur arrivée en Corée du Sud, sous certaines conditions.Il s’agit de ceux qui ont reçu toutes les doses nécessaires au moins 14 jours avant leur départ et qui visitent la Corée du Sud pour des affaires, des missions publiques ou des intérêts publics, académiques et humanitaires. Et le vaccin qu’ils se sont fait inoculer doit être l’un des produits approuvés par l’OMS, à savoir Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm ou Sinovac.Les expatriés sud-coréens souhaitant rendre visite à leurs parents ou leurs enfants peuvent également recevoir ce titre auprès des missions sud-coréennes sur place.Les enfants de moins de 6 ans peuvent également bénéficier de cette faveur s’ils arrivent avec leurs parents satisfaisant lesdits critères.Cependant, ce dispositif ne sera pas appliqué à 21 pays actuellement en proie à la propagation rapide des variants du COVID-19, tels que l’Afrique du Sud, l’Inde, le Brésil et l’Indonésie.