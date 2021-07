Les polices locales lancent leur mission aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le système de « police locale » entre en vigueur dès aujourd’hui. Ainsi, les collectivités locales prennent désormais en charge des affaires étroitement liées à la vie des habitants, telles que la sécurité dans la vie quotidienne, les violences tant à la maison qu'à l’école ainsi que la sécurité routière, dont s’occupaient jusqu’à présent la police nationale.Ce nouveau dispositif aura pour effet de disperser le pouvoir concentré dans les mains de la police nationale vers les autorités locales tout en offrant des services de sécurité adaptés au contexte régional.Cependant, sur le terrain, des voix s’élèvent pour alerter sur d’éventuels dysfonctionnements, étant donné la courte période de transition. Il est également reproché le manque de diversité des membres des comités locaux chargés de la gestion de la police de proximité, comme plus de 80 % d’entre eux sont des hommes et que certaines collectivités n’ont pas nommé de spécialistes en droits de l’Homme.De l’avis des experts, la participation des résidents et l’obtention de leur confiance ainsi que la coopération entre les polices locale et nationale est inéluctable pour dissiper de telles inquiétudes.