Le plafond hebdomadaire de 52 heures élargi aux très petites entreprises

Dès aujourd’hui, le plafond hebdomadaire de 52 heures, appliqué jusqu’à présent dans les entreprises employant 50 personnes et plus, sera étendu aux compagnies employant entre cinq et 50 travailleurs.Les PME avaient plaidé pour une prolongation de la période de grâce en raison du manque de préparation, mais le gouvernement a rejeté leur demande en préconisant d’utiliser des dispositifs comme le prolongement du travail supplémentaire. L’exécutif leur a également promis différents soutiens tels que l’offre de conseils personnalisés ou le paiement d’une partie des coûts de main-d’œuvre.Parallèlement à cela, à compter de ce premier jour du second semestre, les travailleurs ayant un statut spécifique, tels que les livreurs, les vendeurs d’assurance, les techniciens chargés de l’installation d’appareils électroménagers ainsi que les personnes dispensant des cours privés à domicile peuvent eux aussi souscrire à l’assurance-emploi, si leur salaire mensuel dépasse les 800 000 wons, soit environ 600 euros. Cette souscription leur permettra de bénéficier de l’allocation chômage et des salaires avant et après l’accouchement.