COVID-19 : les quinquagénaires, les lycéens de terminale et les enseignants pourront recevoir le vaccin dès juillet

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires ont dévoilé, aujourd’hui, le plan de vaccination pour le mois de juillet.Tout d’abord, entre le 5 et le 17 juillet, 197 000 seniors âgés de 60 à 74 ans et 110 000 agents exerçant des métiers essentiels à la société et qui n'ont pas pu recevoir le vaccin en mai ou en juin pourront se faire inoculer le produit de Pfizer.Quelque 640 000 lycéens de terminale et les enseignants de lycée auront cette possibilité à partir 19 juillet. 112 600 employés de crèche, d’écoles maternelle et primaire et de collège leur emboîteront le pas dès le 28 juillet.La vaccination pour quelque 70 000 circonscrits dont l’enrôlement est prévu entre juillet et septembre pourront recevoir le même vaccin à partir du 12 juillet.Enfin, 3 524 000 personnes de 55 à 59 ans ainsi que le reste des quinquagénaires, soit environ 3,9 millions d’individus, auront accès au sérum de Moderna respectivement à compter du 26 juillet et du 9 août prochain.