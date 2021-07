2e additif budgétaire : le gouvernement entérine le projet de 33 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a adopté aujourd’hui, en conseil des ministres, le projet de deuxième rallonge budgétaire pour cette année. Son montant s’élève à 33 000 milliards de wons, l’équivalent de 25 milliards d’euros, soit un record historique en termes de dépenses fiscales.Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a souligné que l’exécutif avait élaboré ce projet sans émettre d’obligations d’Etat supplémentaires, mais en employant de nouvelles recettes fiscales.Le texte affecte une enveloppe de 13 400 milliards de wons (10 milliards d’euros) à trois « packages » d’aide COVID-19, à savoir les aides aux citoyens à bas revenus, celles en faveur des petits commerçants et celles visant à inciter à la consommation sous la forme de remboursement en espèces des dépenses par carte de crédit. A cela s’ajoutent des subventions distribuées aux collectivités locales, ce qui porte le total à 15 700 milliards de wons (11,7 milliards d’euros).10 400 milliards de wons (7,8 milliards d’euros) seront distribués en cash aux citoyens, soit 250 000 wons (186 euros) par personne ou 1 million de wons (744 euros) pour un foyer composé de quatre personnes. Seuls ceux dont les revenus se situent en dessous des 20 % les plus élevés pourront en bénéficier. Et l’exécutif envisage de se référer au système d’assurance maladie pour déterminer les bénéficiaires. Pour un foyer de quatre individus, le plafond de revenus annuels s’élève à 100 millions de wons (74 500 euros).300 milliards de wons (224 millions d’euros) seront alloués aux RMIstes, aux classes à très bas revenus et aux familles monoparentales. Ils pourront recevoir chacun 100 000 wons (75 euros) en plus des aides à toute la population.3 250 milliards de wons (2,4 milliards d’euros) seront débloqués en faveur des petits commerçants en difficulté. Quelque 1 130 000 d’entre eux qui ont été soumis plus d’une fois depuis août dernier à l’interdiction des rassemblements ou à la restriction des heures d’ouverture sont concernés. Ils peuvent toucher, en fonction de leur secteur, de la durée des restrictions et de leur chiffre d’affaires, entre 1 million (745 euros) et 9 millions de wons (6 707 euros).Enfin, 2 600 milliards de wons (1,9 milliard d’euros) sont prévus pour la création d’emplois et l’amélioration de la vie quotidienne, et 4 400 milliards de wons (3 milliards d’euros) pour l’achat de vaccins et l’augmentation des centres de vaccination.Par ailleurs, 2 000 milliards de wons (1,5 milliard d’euros), mobilisés pour l’élaboration de ce projet, seront utilisés pour le remboursement des dettes de l’Etat, ce qui baissera la part de la dette publique par rapport au produit intérieur brut (PIB) à 47,2 %, contre 48,2 % actuellement.