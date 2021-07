Traite des êtres humains : Washington maintient Pyongyang sur sa liste noire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord fait partie des pires nations concernant la traite des êtres humains pour la 19e année consécutive. Cette nouvelle provient d’un rapport 2021 sur la surveillance de ce crime, publié hier par le département d’Etat américain. Celui-ci a maintenu la Corée du Nord au niveau 3, c’est-à-dire au plus bas de son classement depuis que le pays communiste a été inscrit sur cette liste pour la première fois en 2003.Le niveau 3 signifie que les pays incriminés ne font pas d’efforts pour lutter contre la traite des personnes et qu’ils ne sont même pas dotés des normes minimales ni de règles visant à éradiquer ce trafic sinistre.Pour le département d’Etat américain, le régime de Pyongyang mobilise non seulement des adultes mais aussi des enfants dans les campagnes de travaux forcés. Il exploite aussi des prisonniers politiques enfermés dans des camps de concentration, ou des travailleurs envoyés de force hors du pays pour gagner des devises étrangères.A noter que la version 2021 de ce rapport annuel attire une grande attention d’autant qu’elle réaffirme le piétinement de la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord sur fond de gel des négociations nucléaires entre Washington et Pyongyang.Cette année, le département américain a classé au total 17 nations dans cette pire catégorie dont la Chine, la Russie, l’Iran, la Birmanie, Cuba, la Syrie, le Venezuela et l’Afghanistan. Quant à l’empire du Milieu, il y figure pour la 5e année d’affilée alors que la Russie est accusé d’avoir jamais cherché à identifier les victimes nord-coréennes de travaux forcés sur son territoire.