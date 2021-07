Les prix à la consommation progressent de 2,4 % en juin

Photo : YONHAP News

La tendance inflationniste se poursuit en Corée du Sud. Selon les données publiées aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation, calculé sur une base 100 en 2015, s’est établi à 107,39 en juin, soit une hausse de 2,4 % en glissement annuel.Le chiffre a progressé de plus de 2 % pour le troisième mois consécutif, après 2,3 % en avril et 2,6 % en mai. Ainsi, l’indice a gagné 2,5 % au cours du second trimestre, soit le plus haut niveau depuis le premier trimestre 2012(3 %).Toutefois, sa hausse était moins importante en juin que celle enregistrée un mois plus tôt, à savoir 2,6 %, un record en neuf ans et un mois.Le mois dernier, les prix ont été tirés vers le haut notamment par ceux du pétrole, qui ont flambé de 19,9 %. Les prix des produits agricoles ont connu eux aussi une augmentation sensible de 14,1 %. Quant à ceux des produits manufacturiers, ils ont gagné 2,7 % et les services aux particuliers pour leur part 2,5 %.Selon le Kostat, comme le pays montre des signes de reprise économique et que la vaccination anti-COVID continue à s’accélérer, les consommateurs ont retrouvé le moral. Ainsi, les prix des services aux particuliers pourront poursuivre leur courbe ascendante. Par contre, la hausse des prix des produits agricoles, halieutiques et d’élevage devrait ralentir légèrement, et il en irait de même pour les cours du pétrole. L’inflation pourrait se stabiliser davantage au cours de la 2e moitié de l’année.