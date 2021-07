COVID-19 : les nouveaux cas positifs dépassent les 800 par jour

Photo : YONHAP News

Le bilan s’aggrave. En l’espace de 24 heures, le nombre de patients supplémentaires contaminés au COVID-19 a franchi le seuil des 800 personnes, soit une première en 170 jours. Il a atteint plus exactement 826, à savoir 765 infections locales et 61 importées. Parmi eux, 337 cas ont été identifiés à Séoul et 260 confirmés dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale.Au cours de la dernière semaine, la moyenne des nouveaux cas positifs a grimpé à 653 par jour, soit une hausse de 34 % par rapport à la semaine précédente.Par ailleurs, plus de 80 % des cas supplémentaires ont été recensés à Séoul et dans sa couronne pour le troisième jour consécutif.Le ministre de l’Intérieur, le numéro deux du centre de gestion de crise, a exprimé son inquiétude face à une telle situation. Selon Jeon Hae-cheol, l’épidémie risque de progresser davantage, étant donné que les habitants sont plus nombreux à sortir de chez eux pour mener des activités extérieures, et que le pays compte une hausse du nombre de cas positifs au variant Delta, réputé pour sa grande contagiosité.Le ministre s’est dit préoccupé par les grands rassemblements que les associations de travailleurs ont prévu d’organiser au cœur de Séoul ce week-end. Il a souligné que le gouvernement appliquerait la tolérance zéro à tous les actes qui menacent la sécurité collective, y compris l’infraction des mesures sanitaires.L’exécutif a annoncé son projet de soumettre à une supervision spéciale les collectivités locales à haut risque jusqu’à ce que la situation se stabilise, et de mener un contrôle conjoint sur place sur les établissements des secteurs les plus vulnérables tels que les instituts privés de cours de soutien scolaire.D'autre part, la vaccination anti-COVID poursuit sa progression. Le pays compte désormais 15,34 millions de primo-vaccinés, soit 29,9 % des sud-Coréens. Et 5,15 millions d’habitants ont été totalement vaccinés, soit 10 % de la population.