Moon Jae-in demande au nouveau commandant de l’USFK de prêter attention au transfert de l’OPCON

Photo : YONHAP News

Le président de la République a invité le nouveau commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Paul LaCamera, à accorder son attention aux dossiers en suspens tels que le transfert du commandement des opérations militaires en temps de guerre (Opcon) des Etats-Unis vers la Corée du Sud ou la restitution de la base américaine de Yongsan, située en plein cœur de Séoul.C’était à l’occasion de la cérémonie de remise du mérite de sécurité nationale au commandant sortant de l'USFK, Robert Abrams, et du déjeuner offert en son honneur à la Cheongwadae. Le commandant du commandement de l’Indo-Pacifique, John Aquilino, y était également présent.En remerciant le général Abrams pour sa contribution au maintien de la paix dans la péninsule durant son mandat, Moon Jae-in a salué son successeur pour son expérience d’avoir servi près de la zone démilitarisée (DMZ) à la fin des années 1990 et sa connaissance de la situation dans la région.Le chef de l’Etat sud-coréen a également demandé à l’amiral Aquilino de jouer un rôle majeur pour la paix et la stabilité en Indo-Pacifique. A son tour, le haut gradé américain a réaffirmé que l’alliance sud-coréano-américaine était le pivot de la paix régionale.