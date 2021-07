Hyundai et Kia voient leurs ventes automobiles progresser de 14,4 % et 20,2 % en juin

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor et Kia ont vu les ventes automobiles grimper respectivement de 14,4 % et 20,2 % en juin sur un an. Mais les chiffres sur le marché domestique ont reculé de 18,3 % pour le premier et de 17,9 % pour le second.D’après les professionnels du secteur, la pénurie de semi-conducteurs aurait eu un impact sur ce mauvais résultat des deux principaux constructeurs sud-coréens dans le pays, comme les véhicules sont immédiatement mis en vente dès leur sortie d’usine. En revanche, leur belle performance à l’étranger s’expliquerait par un effet de base par rapport à l’an dernier, marqué par l’émergence du COVID-19 et l’augmentation des stocks de voitures.Au premier semestre, Hyundai Motor a vendu respectivement 380 000 unités dans le pays et 1,64 million hors des frontières, soit une progression de 0,4 % et 34,4 % en glissement annuel. Sa filiale, elle, a écoulé 270 000 véhicules sur le marché intérieur, un niveau semblable à celui de 2020, et 1,44 million à l’étranger, ce qui représente un bond de 31,5 %.