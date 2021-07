L’OCDE approuve un taux minimal de 15 % d’impôt sur les sociétés

Photo : YONHAP News

Une nouvelle avancée pour réformer le système fiscal international. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déclaré, jeudi, avoir trouvé un accord pour fixer à 15 % le taux plancher mondial de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, elle emboîte le pas au G7 qui a pris la même décision le mois dernier.Selon l’OCDE, 130 pays ont signé le texte, y compris la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Chine et la plupart des Etats de l’Union européenne (UE), ce qui représente 90 % du PIB mondial. Pour rappel, cette organisation compte 139 nations adhérentes. Autrement dit, la majorité de ses membres se sont engagés à appliquer cette réforme, sauf neuf nations telles que l’Irlande et la Hongrie, qui profitent relativement bien du dispositif actuel en raison de leur faible taux d’imposition.Un autre versant de l’accord : les pays sont convenus d’attribuer une partie des droits d’imposition sur les entreprises multinationales aux pays où elles réalisent effectivement leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices commerciaux même si elles n’y ont pas de présence physique.A l’origine, cette réforme avait dans sa ligne de mire les multinationales du numérique telles que les GAFA, à savoir Google, Amazon, Facebook et Apple. Finalement, elle aura des retombées sur de nombreuses entreprises qui se servent de paradis fiscaux pour pratiquer la fraude ou l’optimisation fiscale.Selon l’OCDE, le taux minimum devrait générer environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires par an au niveau mondial.Si les ministres des Finances du G20 parviennent au même accord lors de leur prochaine réunion prévue ce mois, l’OCDE pourra élaborer une proposition détaillée de l’accord en question d’ici octobre prochain avec l’objectif de la mettre en œuvre à partir de 2023.