Départ du brise-glace Araon pour le pôle Nord

Photo : YONHAP News

Le brise-glace sud-coréen Araon a entamé, hier, un périple de 85 jours aux alentours du pôle Nord.D’après l’annonce faite hier par l’Institut de recherche polaire de Corée (Kopri), le navire a quitté le port de Gwangyang avec à son bord 83 passagers, membres d’équipage et chercheurs. 61 d’entre eux ont reçu un vaccin anti-COVID et le reste a achevé un confinement préventif.Avant d’entrer dans l’océan arctique, l’équipe installera, en mer de Béring, des équipements permettant d’observer le changement de l’atmosphère et de l’océan de manière globale. Les informations ainsi recueillies seront transmises au Kopri qui mène actuellement des recherches sur l’atmosphère de Béring, en estimant que la hausse de la température des eaux aux larges de la Corée du Sud est influencée par l’air de cette région.L’équipe explorera ensuite le fond marin des mers de Chukchi et de Sibérie orientale, avant d’observer le phénomène de l’émission de « gaz des marais », désigné comme un des responsables du réchauffement climatique.