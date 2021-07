Lancement de « KBS KOREA » disponible en mer

Photo : YONHAP News

La chaîne « KBS WORLD 24 », destinée aux communautés coréennes à l’étranger, a été rebaptisée « KBS KOREA ». Et la plupart de ses programmes sont désormais diffusés en temps réel.A bord d’un pétrolier parti de Shanghaï vers le Moyen-Orient, les membres d’équipage, à la fin de leur journée, peuvent ainsi regarder un programme de k-pop sur « KBS KOREA ». D’après le capitaine du navire de Saehan Marine, Hwang Seon-ho, les différents contenus transmis en live par la nouvelle chaîne rendent plus dynamique la vie à bord durant une navigation de longue durée.Le diffuseur public a signé un accord avec l’opérateur de communication par satellite KT SAT pour offrir ce service. Grâce au faisceau maritime du satellite Mugungwha 5A, spécialisé dans la communication satellitaire maritime à très haute vitesse, KBS KOREA peut diffuser hors des frontières des programmes en même temps qu’en Corée du Sud, jusqu’aux bateaux naviguant en haute mer.Jusqu’à présent, à travers la communication satellitaire internationale ou les réseaux Internet, KBS WORLD 24 couvraient les Etats-Unis, l’Europe et l’Afrique. Mais son successeur peut accéder, via le satellite Mugunghwa, à l’Asie, à l’Inde, au Moyen-Orient et aux pays environnants.En particulier, la nouvelle chaîne diffuse en temps réel les émissions d’information et de divertissement de la station publique sud-coréenne aux quatre coins du monde, en portant la part de ces programmes ainsi transmis de 19,5 % à 57 %.Selon le directeur exécutif de KBS WORLD, Kwon Oh-hoon, tous les programmes favoris des sud-Coréens sont désormais diffusés dans le monde entier. Ainsi, KBS KOREA deviendra, selon lui, la chaîne favorite des ressortissants sud-coréens partout sur la planète.En parallèle, KBS WORLD, la principale chaîne de la hallyu destinée aux étrangers, sera également diffusée dès l’année prochaine par satellite maritime.