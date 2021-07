Hong Nam-ki et Lee Ju-yeol prône des politiques financière et monétaire complémentaires

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) trouvent approprié de mener des politiques financière et monétaire de manière « complémentaire », en fonction de la conjoncture économique et de leur rôle respectif.Hong Nam-ki, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, et Lee Ju-yeol en ont fait part ensemble, ce matin, à l’issue d’un petit-déjeuner en tête-à-tête.Cet entretien intervient alors que le gouvernement poursuit sa politique financière expansive, comme en témoigne le projet de deuxième rallonge budgétaire, tandis que la banque centrale sud-coréenne a prévu une hausse de son taux directeur avant la fin de l’année.Les patrons des autorités financières et monétaires ont convenu qu’une division harmonieuse des rôles des deux leviers était plus importante que jamais, étant donné qu’un rétablissement inégal entre les différents secteurs, la bipolarisation ainsi que le déséquilibre financier constituent autant de risques malgré la reprise économique rapide en cours.Ainsi, le gouvernement envisage de maintenir l’orientation de sa politique financière actuelle. Quant à sa politique monétaire, les deux interlocuteurs ont estimé nécessaire de réduire les effets pervers, tels que l’aggravation du déséquilibre financier dû à la prolongation de la période de taux d’intérêts très bas, en modifiant le degré d’assouplissement monétaire, au regard de l'évolution de la conjoncture économique.