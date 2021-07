L’actrice oscarisée Youn Yuh-jung invitée à rejoindre l’AMPAS

Photo : YONHAP News

L’actrice sud-coréenne Youn Yuh-jung a été invitée à rejoindre l'Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS). L'AMPAS a dévoilé hier une liste de 395 nouveaux convives cette année. Si la lauréate de l’Oscar du meilleur second rôle féminin pour le film « Minari » accepte, elle pourra voter pour décerner les prestigieux prix.Par ailleurs, sept autres personnes ayant contribué à ce long métrage, dont le réalisateur Lee Isaac Chung, les acteurs Steven Yeun et Han Yeri, ainsi que la productrice Christina Oh, le monteur Harry Yoon et le compositeur Emile Mosseri, ont reçu tous la même proposition.Le réalisateur Erick Oh, dont le film « Opera » a été nommé cette année pour l’Oscar du meilleur court métrage d'animation, une première pour une œuvre sud-coréenne dans cette catégorie, figure également sur la nouvelle liste de l'AMPAS.L'an dernier, c’était le cas de 12 membres du casting et de l’équipe de « Parasite », lauréat de quatre Oscars. Son réalisateur Bong Joon-ho et l’acteur Song Kang-ho ont déjà rejoint l’académie en 2015.