La belle-mère de Yoon Seok-youl condamnée à 3 ans de prison ferme

Photo : YONHAP News

La belle-mère de Yoon Seok-youl a été condamnée ce matin à trois ans de prison ferme en première instance. Ce verdict survient trois jours après que l’ex-procureur général, qui est également l’un des favoris dans la course à la présidentielle, s’est officiellement déclaré candidat à l’élection prévue en mars 2022.L’accusée, dont le nom de famille est Choi, avait été traduite devant la Justice pour avoir ouvert, en 2013 à Paju, une ville située dans la province de Gyeonggi qui entoure Séoul, un hôpital de retraite avec trois partenaires après avoir créé une fondation médicale, bien qu’elle ne travaille pas dans le secteur. Il lui est également reproché d’avoir reçu illégalement de la part de la Caisse nationale d’assurance maladie 2,29 milliards de wons, soit environ 1,7 million d’euros, via cet établissement jusqu’en mai 2015.Le Parquet avait également requis trois ans de prison ferme en jugeant la femme de 74 ans comme la gérante de facto de l’hôpital. En face, la partie mise en cause a affirmé que celle-ci avait simplement enregistré son nom comme membre du conseil exécutif de l’établissement pour récupérer l’argent prêté à ses partenaires.Pour rappel, la police de Paju avait ouvert une enquête en 2015 contre les trois partenaires en question, qui ont tous été déclarés coupables en 2017. La mère de l’épouse de Yoon n’avait pas été inculpée à l’époque, mais suite à l’accusation déposée par le président du Minjoo ouvert, un parti minoritaire progressiste, le Parquet a rouvert l’enquête. L’avocat de Choi a manifesté sa volonté de faire appel de ce verdict.