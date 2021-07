« The Disaster Tourist » de Yun Ko-eun reçoit le prix littéraire britannique Dagger

Photo : YONHAP News

L’écrivaine sud-coréenne Yun Ko-eun a reçu le prix littéraire britannique Dagger dans la catégorie « roman policier traduit » avec son livre « The Disaster Tourist » traduit en anglais par Lizzie Buehler.Cette œuvre raconte l’aventure d’un concepteur de produits pour une agence de voyages spécialisée dans les excursions vers des régions sinistrées, qui part vers un gouffre situé en plein milieu d’un désert.Depuis sa publication dans les pays anglophones, ce roman a recueilli les louanges des lecteurs comme des critiques. Le magazine américain Time l’a désigné comme l’un des « 12 livres à ne pas manquer » en août, tandis que le quotidien britannique The Guardian a salué un « thriller écologique intéressant mettant en lumière le lien entre le changement climatique et le capitalisme mondial ».