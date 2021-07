Photo : YONHAP News

A Yeouido, la place financière sud-coréenne, la semaine s'est terminée sur un quasi statu quo pour le Kospi. Cet indice principal a clôturé la séance d'aujourd'hui en très légère baisse de 0,01 %, à 3 281,78 points. De son côté, l’indice des valeurs technologiques Kosdaq enregistre sa cinquième journée de hausse d'affilée en gagnant 0,25 %. Il termine à 1 038,18 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 343,5 wons (+2,14 wons) et le dollar américain 1 135,0 wons (+1,9 won).