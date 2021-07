Photo : YONHAP News

Dernière journée au sec avant l'arrivée du « jangma », la saison des pluies en Corée. Entre 50 et 100 mm de précipitations par heure sont attendues entre samedi soir et dimanche après-midi sur l'ensemble du pays.En attendant, le mercure reste élevé avec 32°C cet après-midi à Séoul, la région la plus chaude du pays. Météo-Corée enregistre 26°C à Gangneung, 29°C à Busan et 30°C à Gwangju.