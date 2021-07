La KCTU organise une manifestation surprise malgré la recrudescence de la pandémie

Photo : YONHAP News

La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a organisé le week-end dernier une manifestation d'envergure à Séoul, malgré l'interdiction annoncée par les autorités en raison de la récente résurgence du COVID-19.Les manifestants se sont rassemblés samedi, en début après-midi, dans le quartier de Jongno, en plein cœur de la capitale, et non à Yeouido comme initialement prévu. En effet, cette île qui abrite l'Assemblée nationale a été bloquée dès le matin par des bus de la police nationale, et toutes les voies qui y donnent accès ont été rigoureusement contrôlées par 213 unités des forces de l'ordre.Environ 8 000 adhérents, selon le calcul de la centrale syndicale plus progressiste, ont scandé des slogans pour dénoncer l'augmentation des CDD ou la restructuration et demander la hausse du salaire minimum. Ils portaient pour la plupart le masque mais la distanciation sociale n'était pas pour autant respectée.Le Premier ministre Kim Boo-kyum a déploré que la KCTU se soit permise de descendre dans la rue malgré les nombreux avertissements des autorités.La ville de Séoul a, quant à elle, porté plainte contre la confédération syndicale pour entrave à la loi liée à la prévention des maladies infectieuses. Et la police a ouvert une enquête en ce sens.Le président Moon Jae-in a souligné que les rassemblements ou autres activités collectives illégitimes qui entravent la lutte contre le COVID-19 seraient sanctionnés par la loi. C’est ce qu’il a annoncé lors de la réunion des conseillers présidentiels tenue aujourd’hui à la Maison bleue. Un message qui semble viser la manifestation en question.