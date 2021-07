La Corée du Sud promue au rang de pays développé par la CNUCED

Photo : YONHAP News

La Conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a reclassé le statut de la Corée du Sud en tant que pays développé. Cette décision a été prise à l’unanimité lors d’une réunion qui s’est tenue le 2 juillet dernier, heure de Genève.Le pays du Matin clair, qui appartenait au groupe A avec les pays en développement d'Asie et d'Afrique, fait désormais partie du groupe B qui compte 32 économies industrialisées. C’est la première fois depuis la fondation de l’organe onusien en 1964 que le statut d’un pays est promu.De fait, la Corée du Sud était de facto considérée comme un pays développé au sein de la communauté internationale. L’an dernier, son économie s'est classée 10e dans le monde, et son revenu national brut par habitant a dépassé celui de l’Italie, membre du Groupe des sept. En octobre 2019, Séoul a manifesté son intention de renoncer à son statut de pays en développement à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).L'ambassadeur sud-coréen du bureau de la représentation à l’Onu, Lee Tae-ho, s’est attendu à ce que son pays puisse dorénavant jouer un rôle digne de son nouveau statut sur la scène internationale.Suite à ce changement, la Corée du Sud devrait aussi endosser de nouvelles responsabilités, tant liées à l’économie qu'aux valeurs communes ayant trait à la démocratie et aux droits de l’Homme.