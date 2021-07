Présidentielle 2022 : deux sondages se contredisent sur le candidat le plus populaire

Photo : YONHAP News

Quel candidat à la présidentielle de 2022 a le plus la cote auprès des électeurs ? Deux sondages qui ont proposé de choisir entre le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, et l'ex-procureur général Yoon Seok-youl, montrent un résultat contradictoire.Selon une enquête réalisée par le cabinet Global Research auprès de 1 000 adultes entre le 30 juin et le 2 juillet derniers, Lee est placé en tête avec 44,7 %, en devançant Yoon de huit points. Le marge d’erreur est de plus ou moins 3,1 points. Le premier a été plébiscité par les 18-59 ans alors que le second l'a emporté sur son rival seulement chez les 60-70 ans.En revanche, un autre sondage effectué le 3 juillet par PNR Research à la demande du journal Money Today et l’Institut de recherche du futur de Corée met en évidence un résultat contraire. D’après cette étude qui porte sur 1 001 personnes, avec 49,8 %, l’ancien chef du Parquet a dépassé son concurrent de huit points, un chiffre plus élevé que la marge d’erreur de 3,1 points.Les deux candidats ont annoncé la semaine dernière leur course à la présidence, et ce à deux jours d’écart. Ils auraient ainsi tous deux profité de l’attention suscitée par cette déclaration.