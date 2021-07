Montée en flèche des ventes de voitures écologiques au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Le premier constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor et sa filiale Kia ont écoulé sur le marché local 94 435 véhicules non polluants au 1er semestre de cette année, soit 39,3 % de plus par rapport à la même période l'an dernier avec 67 798 unités.Le premier a vendu 51 085 voitures, en hausse de 35,5 % sur un an, contre 43 350 unités pour le second qui affiche un progrès de 44 %.Les ventes réalisées en juin dernier se sont élevées à 11 052 et 8 048 unités respectivement. D'où des estimations pour la vente cumulée des deux firmes durant les sept premiers mois de 2021 dépassant la barre des 100 000.Ces belles perspectives pourraient s'expliquer par l'augmentation de la demande créée par de nouveaux modèles hybrides tout comme par les bons chiffres des Porter et Bongo, deux modèles phares de camionnettes électriques.En effet, toujours au 1er semestre, 65 473 voitures hybrides, y compris des hybrides rechargeables, ont été expédiées, à savoir 30 986 chez Hyundai et 34 487 chez Kia, en hausse respectivement de 15,8 % et 31,5 % en glissement annuel.