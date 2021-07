Séoul connaît le déclin démographique le plus important depuis cinq ans

Photo : YONHAP News

La population à Séoul a connu la baisse la plus importante en cinq ans. En juin dernier, elle s’est établie à un peu moins de 9,57 millions, soit un recul de 1,59 % en glissement annuel. C’est ce que nous apprennent les données du ministère de l'Intérieur dévoilées par le député du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), Thae Yong-ho.La capitale sud-coréenne a perdu 154 900 citoyens en un an. Les statistiques comprennent les résidents de Séoul et les ressortissants sud-coréens à l'étranger enregistrés dans la capitale, mais ne tiennent pas compte des résidents étrangers.Le déclin démographique est un phénomène qui s’observe depuis longtemps, mais selon Thae, la décroissance particulièrement marquée cette année est imputable à la flambée des prix immobiliers et au recul de l’économie. Il a ainsi évoqué la nécessité de mettre en place des politiques de soutien, comme l’augmentation de l’offre de logements et la réduction des impôts.Parmi 25 arrondissements de Séoul, Nowon a enregistré la plus forte chute avec 2,44 %. Les seuls qui comptaient davantage de riverains qu’il y a un an étaient Gangdong et Yeongdeungpo, où des plans de construction massive de logements ont été mis en œuvre.