Présidentielle 2022 : Moon Jae-in exhorte à la neutralité politique

Photo : YONHAP News

Alors que les principaux partis politiques viennent d’établir leur calendrier pour se préparer à l’élection présidentielle 2022, le président de la République a appelé la Maison bleue et le gouvernement à assurer la neutralité politique.Selon la porte-parole de la Cheongwadae Park Kyung-mi, Moon Jae-in a lancé cet appel ce matin lors d'une réunion hebdomadaire. Il a ajouté que bien que la course à la présidentielle ait débuté, les autorités publiques devaient toujours se concentrer sur la prévention de l’épidémie et la reprise économique.Le Minjoo, la formation au pouvoir, a entamé la procédure de sélection de son candidat le 28 juin dernier tandis que le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, prévoit de la lancer fin août.Le locataire de la Maison bleue aurait adressé cet ordre par crainte qu’un malentendu autour de l’intervention de son administration dans le suffrage n’entrave ses activités d’ici la fin de son mandat.