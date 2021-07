COVID-19 : les nouveaux cas toujours au-dessus de la barre des 700

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé aujourd'hui 711 cas supplémentaires de COVID-19, dont 67 importés. Il s'agit du plus haut niveau jamais enregistré pour un dimanche depuis le début de cette année qui a marqué le pic de la 3e vague de l'épidémie.La concentration dans la région métropolitaine reste inchangée avec 301 nouveaux contaminés détectés à Séoul et 210 dans la province de Gyeonggi entourant la capitale.Face à la propagation virulente du coronavirus, le gouvernement a rendu obligatoire même pour les vaccinés le port du masque à l'intérieur comme à l'extérieur dans la région métropolitaine. Ils ne peuvent pas non plus consommer d'alcool dans les parcs et sur les rives du fleuve Han à partir de 22h.Le contrôle des lieux à haut risque situés dans Séoul et ses environs, dont les instituts privés, les salles de gym et les établissements religieux, sera renforcé pour s’assurer de l'application stricte des gestes barrières. En cas d'infraction, les contrevenants sont exclus des aides d'urgence ou des indemnités.Les nouvelles mesures sanitaires à adopter seront communiquées mercredi, pour leur entrée en vigueur dès le lendemain.Côté vaccination : jusqu'à hier minuit, quelque 15 340 000 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID, soit 29,9 % de la population totale.A partir d'aujourd'hui, les primo-vaccinés à l'AstraZeneca se feront inoculer le sérum de Pfizer pour leur 2e injection. Près de 307 000 citoyens qui auraient dû recevoir leur 1ère dose au 1er semestre se verront eux aussi injecter le même produit. Et la réservation pour les doses restantes sera lancée via les applications mobiles de Naver et Kakao.