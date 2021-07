La Corée du Nord souligne les principes de la réunification déclarés conjointement en 1972

Photo : YONHAP News

Hier marquait le 49e anniversaire de la déclaration conjointe du 4 juillet 1972. A cette occasion, Ryomyong, un organe de presse nord-coréen, est revenu sur les trois principes de la réunification inscrits dans ce premier accord intercoréen sur la réunification des deux Corées.Le média de propagande a ainsi rappelé, sans toutefois évoquer la déclaration, les principes d'indépendance, de paix et d'union nationale qui constituent, selon lui, la politique et les conditions fondamentales destinées à réaliser la réunification de la péninsule conformément à la volonté et aux intérêts du peuple coréen.Selon Ryomyong, le principe d'indépendance est la clé pour résoudre le conflit Nord-Sud en écartant toute ingérence étrangère. Le principe de paix exclut les éventuels complots montés par les ennemis, et toute hostilité fratricide. Quant au principe d'union nationale, il doit rassembler les peuples divisés et garantir la paix indépendante et pacifique.Pour finir, le texte appelle le Nord tout comme le Sud à déployer leurs efforts pour mener à bien le processus de réunification en préservant ces trois principes.