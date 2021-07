Présidentielle 2022 : Lee Kwang-jae abandonne la course au profit de Chung Sye-kyun

Photo : YONHAP News

Lee Kwang-jae, un député du parti présidentiel, le Minjoo, a renoncé ce matin à se présenter à la présidentielle de 2022 pour soutenir l’ancien Premier ministre Chung Sye-kyun. Un accord qui découle notamment de l’opinion publique. Chung a expliqué que leur collaboration servirait à élaborer des dispositifs pour une économie axée sur l’avenir et à créer une politique de l’innovation et de l’intégration. La formation au pouvoir compte désormais huit prétendants.Lee Nak-yon, l’ancien président du Minjoo, a quant à lui déclaré officiellement sa candidature dans une vidéo mise en ligne. Dans le clip, sous le slogan « Un pays qui protège ma vie », il présente ses cinq visions dont le nouveau bien-être, le développement de la classe moyenne et un pays puissant en termes de culture.Selon Lee, il convient de normaliser la situation concernant la pandémie de COVID-19, la politique, l’économie et la diplomatie. Du coup, l'ex-chef du gouvernement s'est engagé à faire tout son possible pour accélérer ce retour à la normale. Il a notamment ambitionné de faire profiter l’ensemble de la population du niveau de vie de la classe moyenne d’ici 2030.Le principal candidat du camp d’opposition, Yoon Seok-youl, a rencontré cet après-midi le professeur d’université Joo Han-gyu, qui ne voit pas d'un bon œil la politique gouvernementale de sortie du nucléaire. Ayant lui aussi fustigé cette dernière lors de l'annonce de sa candidature la semaine dernière, l'ancien procureur général a saisi cet entretien pour échanger sur la promotion de l’industrie du nucléaire.Par ailleurs, à propos de Choe Jae-hyeong, qui vient de démissionner du poste de président de la Cour des comptes, pour s’engager semble-t-il en politique, ses défenseurs ont organisé une conférence de presse pour l’exhorter à se porter candidat.