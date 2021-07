COVID-19 : la vaccination débute pour les non-vaccinés dont la 1ere dose était prévue au 1er semestre

Photo : YONHAP News

A partir d'aujourd'hui, près de 307 000 citoyens qui auraient dû recevoir leur 1ère dose au 1er semestre se verront injecter le vaccin de Pfizer.Parmi eux, quelque 197 000 personnes âgées de 64 à 74 ans qui n'ont pu le faire le mois dernier en raison du manque de sérums recevront leur 1ère dose du produit du laboratoire américain. Les jeunes de 20 à 29 ans exerçant des métiers dits « essentiels » rejoindront ces seniors. Il s'agit d'environ 110 000 individus dont le nom avait été omis des listes précédentes pour diverses raisons.Dans la foulée, près de 1 615 000 vaccinés à l'AstraZeneca pour la 1ère dose recevront le sérum de Pfizer pour la 2e dans le cadre de la « vaccination croisée ».Le centre national de la campagne de vaccination tient cet après-midi une séance d'explication dans laquelle il répondra aux citoyens sur la sécurité de la vaccination mixte et ses effets secondaires, entre autres.Face à la recrudescence du coronavirus dans la région métropolitaine, le gouvernement a rendu obligatoire même pour les vaccinés le port du masque à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils ne peuvent pas non plus consommer d'alcool dans les parcs et sur les rives du fleuve Han à partir de 22h. En cas d'infraction, les récalcitrants seront sanctionnés en collaboration avec les collectivités locales.Le pays du Matin clair a recensé 711 nouveaux cas en 24 heures, dont 301 détectés à Séoul notamment dans de petits clusters, et 210 dans la province de Gyeonggi entourant la capitale.Jusqu'à hier minuit, 15 340 000 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID, alors que 5 320 000 se sont fait injecter leur 2e dose, soit 10,4 % de la population totale.