Le débat sur la légalisation du tatouage refait surface

Photo : YONHAP News

Le tatoueur sud-coréen Kim Do-yoon, alias Doy, s'est fait connaître grâce à ses 15 ans d'expérience dans ce domaine. En effet, il est capable de reproduire n’importe quel dessin sur la peau, des animaux de compagnie jusqu’aux photos de famille, en imitant jusqu’à la texture. Parmi ses clients, on retrouve des célébrités comme Brad Pitt et Steven Yeun. Ce à quoi il fait le plus attention dans son travail est l’hygiène. Il a même élaboré une directive sanitaire en collaboration avec un établissement hospitalier.Malgré la réputation mondiale des tatoueurs sud-coréens, cette profession reste illégale dans le pays du Matin clair. Selon Kim, dès qu’il arrive à l’aéroport international d’Incheon, il se sent angoissé à l’idée de se faire contrôler à cause de ses outils de tatouage dans sa valise.En effet, en Corée du Sud, la Cour suprême a déclaré il y a 29 ans que le tatouage constituait un acte médical qui peut être pratiqué uniquement par les médecins. Kim est actuellement en procès pour violation du droit médical après avoir été dénoncé par un tiers.D’après le sud-Coréen de 41 ans, s’il est acquitté, les tatoueurs pourront travailler dans un meilleur environnement en tant qu’acteurs du domaine de la culture et de l’art, et les clients pourront aussi se faire tatouer dans des conditions plus sûres.Pourtant, le milieu médical prétend que comme le tatouage nécessite l’usage d’aiguilles, il convient d’être vigilant sur ses effets secondaires. Selon un responsable, il s’agit d’une injection définitive de produits chimiques dans la peau et il est déconseillé de prendre cette opération à la légère en pensant seulement au côté esthétique.Côté politique, plusieurs projets de loi sur la légalisation de cette pratique ont été déposés ces dernières années, mais ils n’ont pas été entérinés face à la fronde des médecins.