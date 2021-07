Le nombre d’utilisateurs à la 4G progresse pour la première fois depuis 17 mois

Photo : YONHAP News

Le nombre d’abonnés au service 4G LTE s’est accru pour la première fois depuis décembre 2019. Selon les données du ministère des Sciences et des TIC, il a atteubt 51,2 millions fin mai, soit une augmentation de 0,5 % sur un mois.A propos du réseau 5G, si le nombre d’utilisateurs a progressé de 4,6 %, son rythme d’augmentation a ralenti. Entre fin 2020 et début 2021, il grimpait de jusqu’à 1 million par mois.Pourquoi les sud-Coréens préfèrent-ils retourner à la 4G ? Tout d’abord, l’effet de la sortie des nouveaux smartphones comme l’iPhone 12 et le Galaxy S21 s'est estompé. Ensuite, les usagers qui se sont inscrits à la 5G en avril 2019 dès sa commercialisation sont nombreux à changer de réseau après expiration de leur abonnement de deux ans.Autres raisons : le forfait plus onéreux et les problèmes de qualité. Les jeunes générations ont notamment tendance à opter pour le service LTE des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) qui proposent des forfaits à prix cassé.En mai dernier, les MVNO ont vu leurs abonnés à la 4G progresser de 11 % en glissement mensuel pour s’établir à 7,84 millions. Ce niveau de hausse est le plus important cette année et dépasse celui des inscrits à la 5G.