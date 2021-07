La Corée du Sud est le 11e pays qui compte le plus grand nombre d'ultra-riches

En Corée du Sud, le nombre d’individus dotés d’une fortune nette disponible supérieure à 30 millions de dollars était estimé à 680 en 2020. Cela représente une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.Cette nouvelle provient d’un récent rapport publié par Wealth-X, une société de conseil spécialisée dans les gros patrimoines. Ainsi, la Corée du Sud est arrivée au 11e rang dans le classement des plus fortunés de la planète, devançant l’Italie et la Russie. Wealth-X prévoit aussi que le pays du Matin clair et l’Inde pourraient se disputer la 10e place de ce classement cette année.Les Etats-Unis regroupent le nombre le plus important d’ultra-riches avec 101 240 individus en 2020, suivis de la Chine (29 815), du Japon (21 300), de l’Allemagne (15 435), du Canada (11 010), de la France (9 810), de Hong Kong (9 435), du Royaume-Uni (8 765), de la Suisse (7 320) et de l’Inde (6 380).A l’échelle mondiale, le nombre de milliardaires a progressé de 1,7 % l’an dernier pour atteindre 295 450. Même s’ils ne représentent que 1,2 % des plus riches d’une fortune nette supérieure à un million de dollars, l’ensemble de leur patrimoine est évalué à plus de 35 000 milliards de dollars, soit 34 % de la richesse totale des millionnaires.Selon Wealth-X, ce résultat montre que la bipolarisation entre riches et pauvres se sont davantage creusées l’an dernier dans le sillage du COVID-19.