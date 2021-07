COVID-19 : annonce demain des nouvelles restrictions à appliquer dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

Le gouvernement annoncera demain s’il maintient ou relève le niveau de l’échelle de distanciation sociale à appliquer dans la région de Séoul à partir de jeudi.Sachez que si le nouveau barème assoupli est entré en vigueur le 1er juillet sur l’ensemble du territoire, au niveau 1, le plus faible, son application dans la capitale et sa couronne a été repoussée d’une semaine face au rebond des contaminations au COVID-19. Le niveau 2 sur une échelle qui en compte quatre y est donc maintenu et la jauge de quatre personnes dans les rassemblements privés reste inchangée. Les restaurants, les cafés ou encore les bars ferment toujours à 22h.D’après les données diffusées par les autorités sanitaires, la semaine dernière, l’agglomération séoulienne a, chaque jour, enregistré 531,3 cas positifs au coronavirus en moyenne, dépassant ainsi le seuil de vigilance de niveau 3, qui est de 500 infections. Reste donc à savoir quelle décision sera rendue demain.