COVID-19 : le Premier ministre avertit sur les nouvelles réglementations liées aux maladies infectieuses

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Kim Boo-kyum a présidé aujourd’hui une réunion extraordinaire sur l’état des lieux de la propagation du COVID-19 dans la région de Séoul. L’occasion pour lui d’évoquer une fois de plus le fait que les textes réglementaires liés à la prévention des maladies infectieuses entreront en vigueur dès jeudi, et de mettre en garde contre leur infraction. Des textes qui, selon lui, permettront d’obliger tous les commerces et établissements à suspendre leurs activités s’ils les enfreignent ne serait-ce qu’une seule fois.Le chef du gouvernement a d’emblée appelé les PME et les petits commerçants à apporter leur coopération pour vaincre les maladies contagieuses, sans oublier de dire bien comprendre leurs difficultés. Et de souligner que le succès des mesures barrières spéciales annoncées la semaine dernière pour Séoul et sa couronne est déterminé par leur application sur le terrain.Toujours selon le Premier ministre, il faut franchir ce cap périlleux pour atteindre les objectifs de vaccination massive, d’immunité collective et enfin de retour à la vie normale.Sur la récente propagation rapide de l’épidémie dans la région métropolitaine, l’ancien député et ministre de l’Intérieur a affirmé que les variants continuaient de gagner du terrain et qu’un nombre grandissant de vingtenaires était touchés, au point que trois nouveaux cas positifs sur dix sont des individus âgés de 20 à 29 ans.