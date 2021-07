Vank dénonce le JOC qui présente Sohn, le vainqueur du marathon coréen comme Japonais

Photo : KBS News

L’organisation non gouvernementale Réseau des organismes bénévoles de Corée (Vank) a dénoncé aujourd’hui le fait que le Comité olympique japonais (JOC) présente Sohn Kee-chung, champion olympique du marathon à Berlin en 1936, comme un athlète japonais sur son site officiel (www.joc.or.jp).En effet, le vainqueur du marathon coréen désigné comme le premier héros sportif de Corée par le Comité olympique sud-coréen (KOC), figure dans la catégorie des athlètes japonais ayant participé à la 11e édition des JO.Rappelant que la nationalité coréenne de Sohn a été officiellement reconnue sur la scène internationale, Vank a appelé officiellement le JOC à rectifier cette erreur.De son côté, le Comité international olympique (CIO) décrit Sohn comme un athlète de la Corée, alors sous occupation japonaise au moment où les JO de Berlin se sont tenus en 1936. L’ONG sud-coréenne se réfère donc à cette précision afin d'appuyer sa demande.Ce n’est pas la première fois que l’Archipel commet ce type d’erreur à propos de Sohn Kee-chung. Lors d’une exposition sur les médaillés d’or japonais au musée dédié ouvert en mars 2020 près du stade olympique de Tokyo, Sohn y est mis en avant comme s’il était de nationalité japonaise. Le musée fait la sourde oreille à appel de Vank à retoucher le fait erroné depuis un an et trois mois.