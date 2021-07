« Initiative de Stockholm » : Séoul sollicite le soutien international au processus de paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Les 16 pays membres de l’« Initiative de Stockholm » pour le désarmement nucléaire se sont de nouveau réunis, hier, cette fois par liaison vidéo. La Corée du Sud y a été représentée par son second vice-ministre des Affaires étrangères.Choi Jong-moon a alors souligné la nécessité pour la communauté internationale de renforcer le régime de désarmement et de non-prolifération nucléaire en vue d’atteindre l’objectif d’un monde sans armes atomiques et pour l’Initiative de Stockholm de poursuivre ses efforts pour faire avancer le désarmement.Le haut diplomate a également sollicité un soutien continu international au processus de paix de Séoul en vue de dénucléariser complètement la péninsule et d’y instaurer une paix durable.Le forum de Stockholm regroupe 16 pays qui ne possèdent pas d’armes nucléaires, parmi lesquels, outre la Corée du Sud, le Japon, l’Allemagne, le Canada et l’Indonésie. Sa conférence virtuelle d’hier s’est tenue en amont des discussions, début 2022, visant à faire le point sur les 50 ans du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TPN), qui est entré en vigueur en 1970.