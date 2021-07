La vente au détail affiche une meilleure perspective pour le 3e trimestre 2021

Photo : KBS News

Les perspectives de la vente au détail continuent de s’améliorer pour le 3e trimestre de cette année. C’est le résultat publié aujourd’hui par la Chambre de commerce et d'industrie coréenne (KCCI) qui a récemment mené une enquête auprès de 1 000 commerces de détail.Selon la KCCI, le Retail Business Survey Index (RBSI) du 3e trimestre 2021 est évalué à 106. Si cet indice est supérieur à 100, les perspectives des commerçants pour le trimestre suivant sont perçues comme meilleures que celles du trimestre passé.La plus forte hausse a été constatée dans les grands magasins, où le RBSI est passé de 96 à 107 entre les 2e et 3e trimestres. Elle s’expliquerait par le progrès de la vaccination et un éventuel assouplissement de la distanciation sociale qui pourront doper les ventes de produits de luxe et de vêtements importés.Les grandes surfaces ont vu leur indice gagner trois points grâce à leurs efforts déployés pour renforcer leur compétitivité à travers des rénovations de points de vente et l’amélioration des chaînes logistiques, entre autres.Le domaine qui a affiché le chiffre le plus élevé est celui de la vente en ligne, avec 115 points. A l’ère du COVID-19 où le sans contact est devenu la norme, la plupart des consommateurs font leurs achats sur Internet. D’où une meilleure perspective pour les trois prochains mois.