Femmes de réconfort : la statue de la « fille de la paix » fait son retour à Nagoya au Japon

Photo : YONHAP News

La statue de la « fille de la paix » du couple d’artistes sud-coréens Kim Seo-kyung et Kim Eun-sung est de nouveau exposée dans un établissement public japonais. C’est la galerie dite des citoyens Sakae à Nagoya qui la présente dans le cadre de son exposition titrée « Après l’absence de notre liberté d’expression », qui débute aujourd’hui.L’œuvre symbolise les jeunes Coréennes ayant servi d'esclaves sexuelles pour l'armée impériale japonaise durant la Seconde guerre mondiale. Elle avait pourtant été censurée dans l’archipel lors de sa présentation à la Triennale d'Aichi il y a deux ans, en raison des menaces proférées par de nombreux groupes d’extrême droite japonais.La jeune fille sculptée est assise sur une chaise, vêtue d’habits traditionnels coréens, jupe noire et veste beige. Une chaise vide est installée à sa droite et un oiseau posé sur l’épaule gauche.Les visiteurs ont fait la queue depuis le matin pour contempler la statue dans une ambiance sereine. Certains d’entre eux posent pour la photo, assis sur la chaise vide.La galerie Sakae présente en même temps des photos de femmes de réconfort non seulement coréennes, mais aussi d’autres pays d’Asie, prises par l’artiste sud-coréen Ahn Se-hong, ainsi qu’un clip vidéo du réalisateur nippon Nobuyuki Oura sous le feu des critiques des mouvements d’extrême droite de son pays.L’autorité municipale et la police de Nagoya ont renforcé la sécurité sous la pression exercée par les détracteurs de la manifestation.