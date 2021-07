La Koica reconnue comme entité d'exécution du Fonds vert pour le climat (FVC)

Photo : YONHAP News

Les eaux souterraines irriguent les champs déserts de l'est du Salvador, en Amérique centrale. Il est désormais possible d'y cultiver divers légumes comme des tomates ou des concombres, même dans la sécheresse de l'été.C’est le résultat des efforts déployés depuis quatre ans par l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (Koica) et d’autres partenaires dans le cadre du projet de lutte contre la crise alimentaire, lancé en 2017.La Koica propose également des formations afin d’aider les habitants à augmenter leurs revenus à travers la culture de divers produits agricoles et à mieux faire face à la crise climatique. D’après Yoon Jee-hyun, directrice du bureau de l’agence au Salvador, la sécurité alimentaire est plus que jamais importante sur fond de COVID-19.Par ailleurs, la Koica, qui met en place plusieurs projets de lutte contre le réchauffement climatique, vient d'être reconnue comme une entité d'exécution (EE) par le Conseil d'administration du Fonds vert pour le climat (FVC).Pour rappel, les entités d’exécution bénéficient de soutiens financiers lorsqu’elles mettent en place des projets de cette nature. Grâce à cette affiliation, la Koica est considérée comme un partenaire de coopération conforme aux normes internationales en matière d’environnement et de société.Grâce à la récente approbation de son conseil d'administration, le FVC est désormais doté d’un fond de 37 000 milliards de wons, à savoir environ 27,5 milliards d’euros, destiné à aider les pays en développement à lutter contre le réchauffement de la planète et à multiplier des projets verts dans le cadre du « Green New Deal ». Pour le président de la Koica, Sohn Hyuk-sang, il s’agit d’un tournant pour les sud-Coréens pour participer à la réduction des gaz à effet de serre au niveau global.