COVID-19 : plus de 700 nouveaux cas positifs chaque jour depuis une semaine

Le COVID-19 continue de circuler en Corée du Sud et plus de 700 cas positifs sont recensés chaque jour depuis une semaine. Une propagation pareille à celle enregistrée à la fin de l’an dernier, peu après la troisième vague épidémique.En détails, le pays a confirmé un total de 746 contaminations supplémentaires ces dernières 24 heures : 690 d’origine locale et 56 importées. Sans surprise, plus de 80 % des infections domestiques ont été répertoriées à Séoul et dans la province de Gyeonggi qui l’entoure, avec 313 et 224 cas respectivement.Le gouvernement prend au sérieux cette situation dans la région métropolitaine. Du coup, il a décidé de mobiliser toutes ses forces pour contenir l’expansion du virus, notamment celle de ses souches mutantes. Les contaminations au variant Delta doublent chaque semaine. Des inspections spéciales seront menées sur les établissements jugés à haut risque dans le cadre de ces efforts.Le Premier ministre a convoqué aujourd’hui une réunion extraordinaire consacrée à l’évolution de la crise sanitaire dans la région séoulienne. A cette occasion, Kim Boo-kyum a exhorté tous les établissements et commerces à apporter leur coopération afin de mieux lutter contre la pandémie, évoquant alors le fait que les textes réglementaires liés à la prévention des maladies infectieuses entreront en vigueur dès jeudi. Des dispositifs qui permettront de les obliger à suspendre leurs activités en cas de violation, ne serait-ce qu’une seule fois.Il a affirmé bien comprendre que les PME et les petits commerces traversent une période difficile en raison de la crise, mais qu’en dépit de cela, il faut d’abord vaincre la maladie contagieuse avant de chercher une alternative.Côté vaccination, rien qu’hier, 53 000 personnes ont reçu une première injection, portant désormais à quelque 15 400 000 le nombre d’individus qui se sont fait inoculer leur première dose. Ce qui représente un peu moins de 30 % de la population. 5 360 000 habitants, soit 10,5 % de la population, sont totalement vaccinés.Le maire de la capitale a exprimé sa préoccupation à l’égard de la progression brutale du nombre de vingtenaires atteints du COVID dans la région de Séoul. Oh Se-hoon a d’emblée demandé au gouvernement central de distribuer davantage de vaccins à la ville.Par ailleurs, l’exécutif a annoncé négocier actuellement un accord de « swap de vaccins » avec Israël. Si le pacte est conclu, l’Etat hébreu fournira dans un délai de quelques jours au pays du Matin clair 700 000 doses du vaccin Pfizer dont la date de péremption est imminente. Séoul lui rendra autant de doses en septembre.