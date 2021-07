Moon Jae-in se réjouit de la reconnaissance de la Corée du Sud comme pays développé par la CNUCED

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu aujourd’hui à la Cheongwadae le conseil des ministres hebdomadaire. Moon Jae-in s’est alors réjoui de la décision de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) de placer la Corée du Sud dans le groupe des nations développées, et non plus celles en développement. Selon lui, c’est une première depuis la création de l’organe en 1964, et il y a de quoi en être très fier.Le chef de l’Etat a affirmé que son pays avait gagné une meilleure place sur la scène internationale en se hissant au 10e rang des puissances économiques mondiales, en étant convié pour la deuxième année consécutive au sommet du G7 et en devenant un modèle dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.Dans la foulée, Moon a ajouté que le pays du Matin clair poursuivrait sa marche vers un Etat leader tout en jouant son rôle en tant que pays industrialisé, et exhorté ses concitoyens à ressentir eux aussi la fierté de ces résultats obtenus grâce à leurs efforts.Egalement en conseil des ministres, l’hôte de la Maison bleue est revenu sur la loi concernant la compensation des pertes causées aux petits commerces par les restrictions sanitaires imposées par l’Etat. De fait, il a demandé à son administration de faire de son mieux pour la mettre en application.Dans le même temps, le président a souligné la nécessité pour le Parlement de voter au plus vite le projet de deuxième additif au budget de l’année pour les dédommager.En ce qui concerne la promulgation de la loi autorisant la création d’un poste de vice-ministre chargé de la politique énergétique au ministère de l’Industrie et de l’Energie, Moon a indiqué que le nouveau vice-ministre serait aux manettes de la transition vers la neutralité carbone à l'horizon 2050.