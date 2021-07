Jungheung choisi comme négociateur prioritaire pour la reprise de Daewoo E&C

Photo : YONHAP News

Un consortium mené par Jungheung Construction, un groupe de BTP de taille moyenne, vient d’être sélectionné comme négociateur prioritaire pour le rachat de Daewoo Engineering & Construction. C’est ce qu’a annoncé hier KDB Investment, le principal actionnaire de ce groupe à vendre. Il a précisé avoir pris une telle décision en acceptant la demande de modification de l’offre de l’éventuel repreneur, qui a cette fois proposé un peu plus de 2 000 milliards de wons (1,5 milliard d’euros), une proposition accompagnée d’autres conditions.D’après les professionnels de l’industrie concernée, le fonds d’investissement placé sous l’autorité de la banque publique, la Korea Development Bank, aurait donné à Jungheung une nouvelle opportunité de réajuster son offre de prix afin de l’amener à ne pas abandonner son projet de reprise, puisqu’elle avait proposé un prix plus élevé que celui de ses concurrents.De fait, l’appel d’offres officiel était clôturé le 25 juin. Jungheung aurait alors fait état de 2 300 milliards de wons (1,7 milliard d’euros), et son rival, un consortium conduit par SkyLake Investment, de 1 800 milliards de wons (1,3 milliard d'euros).Cela dit, selon le patron de KDB Investment, Lee Dai-hyun, les prix proposés n’auront de sens que lorsque les négociations aboutiront définitivement.Le syndicat de Daewoo E&C, lui, s’indigne. Un de ses dirigeants a dénoncé un processus bâclé sans se soucier de l’avenir de l’entreprise après sa vente.