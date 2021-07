Photo : YONHAP News

Des trombes d'eau s'abattent toujours sur le sud du pays. La nuit dernière, pas moins de 500 mm de précipitations sont tombées le long de la côte sud, en particulier dans le district de Haenam, où des cours d'eau sont sortis de leur lit. Une alerte de forte pluie a été déclenchée dans les provinces de Jeolla du Sud et de Gyeongsang du Sud.Le front pluvieux remonte peu à peu vers le nord du pays. Le « jangma » devrait sévir dès demain sur la région centrale, y compris Séoul et sa couronne, et ce jusqu'à vendredi.Ce temps ne s'accompagne toutefois pas d'une baisse des températures. Cet après-midi, Météo-Corée enregistrait 23°C à Busan, 24°C à Daejeon, 28°C à Gangneung et 29°C à Séoul.