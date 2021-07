« Swap de vaccins » : Séoul reçoit 700 000 doses du vaccin Pfizer livrées par Israël

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a reçu aujourd’hui 700 000 doses du vaccin Pfizer contre le COVID-19 en provenance d’Israël. Ces livraisons ont eu lieu suite à un accord de « swap de vaccins » entre les deux pays. Elles doivent être transportées vers un entrepôt à ultra-basse température situé à Pyeongtaek, à environ 70 km au sud de Séoul.La task force interministérielle dédiée a précisé que ces vaccins faisaient partie de lots fabriqués en Belgique et injectés actuellement dans l’Etat hébreu. Le gouvernement entend accélérer leur dédouanement et donner son feu vert d’urgence pour les faire utiliser au plus vite.Lors d’un briefing hier, la patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a expliqué que Jérusalem avait récemment commencé à chercher un Etat avec lequel il voulait échanger ce lot, dont la date de péremption est fixée au 31 juillet. Jeong Eun-kyeong a ajouté que le pays du Matin clair y était éligible, puisqu’il est doté d’une chaîne du froid et de capacités de vaccination avant cette échéance.L’administration de ces sérums pourra débuter dans une semaine. Les employés des métiers de contact de la région de Séoul seront priorisés.Selon l’accord bilatéral, la Corée du Sud rendra à Israël 700 000 doses de vaccins étape par étape entre septembre et novembre prochains.Par ailleurs, 627 000 autres doses du Pfizer, commandées directement par l’exécutif sud-coréen au laboratoire américain, sont elles aussi arrivées aujourd’hui.