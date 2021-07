Bong Joon-ho fait une apparition surprise au Festival de Cannes

Photo : YONHAP News

Le réalisateur Bong Joon-ho a fait une apparition surprise sur le tapis rouge du 74e Festival de Cannes. Lors de la cérémonie d’inauguration qui s’est tenue hier, il a affirmé qu’il était enthousiaste à l’idée de voir « Annette », le film d’ouverture de l’événement. Il s’agit du premier long métrage en anglais de Leos Carax sorti après neuf ans de silence.Le cinéaste sud-coréen a été invité pour le programme « Rendez-vous avec ... », qui permet au public de rencontrer les vedettes. Les organisateurs du festival ont rendu sa participation confidentielle jusqu’au jour J.A la question de savoir ce qui l’a occupé depuis sa Palme d'or en 2019, Bong a répondu qu’il était très satisfait mais en même temps débordé et qu’il n’avait donc pas vu le temps passer. Et d’ajouter qu’il était cette fois-ci beaucoup plus à l’aise.Quant au héros de « Parasite », Song Kang-ho, il est également présent à l'événement en tant que membre du jury.L’année dernière, le festival a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Il avait alors dévoilé une sélection de films sans décerner de prix.