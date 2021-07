Le bénéfice net de Samsung Electronics dépasse 9,3 milliards d’euros au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a enregistré un bénéfice d’exploitation inattendu au 2e trimestre avec 12 500 milliards de wons, soit 9,3 milliards d’euros. C’est un record depuis le 3e trimestre 2018 et une hausse de 53,4 % en glissement annuel.Le chiffre d’affaires du géant sud-coréen de l’électronique a connu une augmentation de 18,94 % avec 63 000 milliards de wons, ou 46,9 milliards d’euros. Un niveau jamais atteint auparavant sur cette période. Ses performances dépassent de plus de 10 % les perspectives du marché.Cette embellie a été soutenue notamment par les semi-conducteurs, dont l’importance grandit à l’ère de la pandémie de COVID-19.Grâce à la croissance de la demande des entreprises pour des puces électroniques pour PC et serveurs de cloud computing, la mémoire vive dynamique (DRAM) a vu son prix s’accroître. Selon le cabinet TrendForce, ses tarifs ont bondi en avril dernier de 26 %, le niveau le plus important depuis 2017.Egalement entre avril et juin, LG Electronics a réalisé son meilleur bénéfice d'exploitation en l'espace de 12 ans, avec plus de 1 000 milliards de wons, l'équivalent de 700 millions d'euros. Le rival de Samsung Electronics a profité des bons résultats de ses divisions électroménager et téléviseurs.