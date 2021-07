COVID-19 : la consommation d’alcool interdite dès 22h dans les parcs du fleuve Han

Photo : YONHAP News

Le coronavirus poursuit sa progression à Séoul, obligeant les autorités à durcir les restrictions.La municipalité a interdit, par un arrêté administratif, la consommation d’alcool entre 22h et 5h le lendemain dans tous les parcs au bord du fleuve Han qui traverse la ville. C’est l’une des mesures sanitaires visant à freiner la propagation du virus. Elle prend effet dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre. La capitale l’a déjà mise en place hier dans 25 autres grands parcs séouliens.Les contrevenants risquent une amende de 100 000 wons (74 euros) en vertu de la loi sur la prévention et la gestion des maladies contagieuses. Et en cas de contamination au COVID-19 en raison de la violation de l’arrêté administratif, la mairie pourra demander ultérieurement à ses auteurs de prendre en charge tous les frais occasionnés pour les dépistages ou les traitements, entre autres.